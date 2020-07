Vida Urbana Anvisa reforça que ivermectina não é recomendada contra o coronavírus Medicamento vem sendo sugerido em postagens em redes sociais; remédio é um antiparasitário, usado no combate a vermes, parasitas e ácaros; é mais utilizada no Brasil contra piolhos.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) reforçou que o uso de ivermectina não é recomendado para o tratamento de pacientes com o novo coronavírus. O medicamento antiparasitário não tem eficácia comprovada contra a Covid-19. Nas últimas semanas, postagens em redes sociais vêm sugerindo que o uso de ivermectina tem curado pessoas com coronavírus. No enta...