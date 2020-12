Vida Urbana Anvisa estabele regras para uso emergencial de vacinas contra a Covid-19 Decisão da agência possibilita que empresas façam o pedido de emergência para o uso do imunizante

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) estabeleceu regras nesta quinta-feira (10) para o uso emergencial, em caráter experimental, das vacinas contra a Covid-19. As informações foram divulgadas no início da tarde pelo portal de notícias G1. De acordo com a matéria, a decisão da Anvisa possibilita que empresas façam o pedido de emergência para o uso do imunizante. Em entrev...