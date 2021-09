Vida Urbana Anvisa determina recolhimento de lotes interditados da Coronavac Os lotes não poderão ser mais usados no Brasil

A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) determinou o recolhimento dos lotes da vacina Coronavac que foram interditados de forma cautelar. Os lotes não poderão ser mais usados no Brasil. A agência havia interditado 25 lotes da vacina no início do mês, totalizando 12 milhões de doses. A interdição aconteceu porque foram envasados em uma unidade da Sinova...