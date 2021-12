Vida Urbana Anvisa autoriza vacina da Pfizer para crianças a partir de 5 anos Até então, o modelo da fabricante tinha o uso permitido no país apenas em pessoas com mais de 12 anos. A pasta prevê imunizar 70 milhões de crianças

A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) autorizou nesta quinta-feira (16) o uso da vacina da Pfizer para imunizar crianças a partir de 5 anos contra a Covid-19. Com isso, a bula do produto no Brasil passará a indicar essa nova faixa etária. Até então, o modelo da fabricante tinha o uso permitido no país apenas em pessoas com mais de 12 anos. "O número de c...