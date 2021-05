Vida Urbana Anvisa autoriza início de testes em humanos de soro anti-Covid do Butantan Ao todo, 3.000 frascos de soro estão prontos para o início imediato dos testes

A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) autorizou nesta terça-feira (25) o início dos testes de um soro anti-Sars-Cov-2 desenvolvido pelo Instituto Butantan. Com a medida, o laboratório já pode começar a aplicação do soro em voluntários da pesquisa clínica. A Anvisa já havia dado aval para a pesquisa com o soro em 24 de março, mas ainda faltavam da...