Vida Urbana Anvisa ainda não autorizou pedido do Tocantins para compra da vacina Sputnik Dos 27 estados 13 já possuem autorização para importar a vacina, incluindo quatro integrantes do Consórcio Brasil Central no qual o Tocantins pediu a liberação

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) informou ao Jornal do Tocantins, na manhã desta terça-feira, 16, que o pedido de importação da vacina Sputnik V do Consórcio Brasil Central, que inclui o Tocantins, ainda está em análise pelo órgão. Segundo a Anvisa, além do Tocantins, os municípios de Maricá e Niterói, ambos do Estado do Rio de Janeiro, também...