Redação Jornal do Tocantins

A Cooperativa dos Médicos Anestesiologistas do Tocantins (Coopanest) notificou o governo estadual no dia 1º de novembro que irá deixar de atender aos hospitais públicos do Tocantins, dentro de 13 dias, caso não haja o pagamento de R$ R$ 16.995.210,67, por serviços prestados entre junho de 2022 e setembro deste ano, e a regularização contratual entre a cooperativa e a Secretaria da Saúde (SES).

Segundo a notificação, assinada pelo presidente da cooperativa, Tássio Diogo Pontes, desde o dia 28 de setembro deste ano, os médicos anestesiologistas atuam sem vínculo contratual. "O vínculo contratual entre Coopanest e o Estado, firmado pelo Contrato de Credenciamento nº 179/2017 findou em 27 de setembro, e, por tal razão, os serviços prestados de 28 de setembro até a data de hoje dependem de pactuação contratual", afirma o presidente.

A contratação prevê serviços de anestesiologia pelos cooperados em todas as unidades hospitalares sob a gestão da Secretaria da Saúde, nos hospitais filantrópicos conveniados e clínicas especializadas credenciadas pelo município de Palmas.

"Não há como manter a prestação de serviços com a ausência de vínculo contratual", reforça o presidente, na notificação extrajudicial enviada ao secretário Carlos Felinto Júnior. O médico explica que sem contrato não há como faturar e emitir notas dos serviços prestados no mês de outubro. Segundo ele, entre junho de 2022 e setembro deste ano, não há o acerto de serviços prestados em uma dívida acumulada de R$ 16.995.210,67.

Em outro ponto, o presidente cita que o credenciamento aberto em junho pela Secretaria da Saúde para o serviços de anestesiologia, não teve nenhum interessado, nem a própria Coopanest, pelas condições ofertadas. A cooperativa afirma que só se credencia se houver adequações no edital.

"O novo edital ou as correções ao aviso de chamamento para credenciamento não foram publicados e, apesar disto, a Coopanest optou por manter a prestação de serviços no aguardo de uma solução por parte da administração pública, ante a necessidade se manter a continuidade dos serviços de saúde", complementa o presidente.

"Apesar dos quatro meses da publicação do edital sem qualquer empresa manifestar interesse no credenciamento e de mais de um (mês) inteiro de prestação de serviços sem a existência de vínculo contratual, inexiste qualquer solução para a manutenção ou contratação dos serviços de anestesiologia", diz.

Segundo a cooperativa, sem esclarecimento da SES sobre a regularização contratual e o pagamento dos serviços prestados em 72 horas, ou seja, dentro de três dias, a cooperativa vai reduzir o atendimento apenas para urgência e emergência, que será mantido apenas por 10 dias antes da rescisão total.

"Por fim, inexistindo solução no período de redução dos serviços, a Coopanest Tocantins encerrará todas as suas atividades e os serviços serão interrompidos de forma completa, estando os cooperados dispensados dos serviços prestados ao Estado do Tocantins", afirma o presidente.

Em nota, a SES afirma não ter sido notificada oficialmente sobre a possível paralisação e defende ter mantido diálogo com a cooperativa.

Sobre a dívida, afirma ter “feito pagamentos regulares, com previsão de próximo repasse, para a sexta-feira, 3 de novembro” e que, neste ano, mais de R$ 24,5 milhões foram pagos.

A secretaria afirma trabalhar na contratação dos serviços para continuidade da assistência aos usuários do Sistema Único de Saúde(SUS) tocantinense. “Nenhum paciente ficará desassistido”, diz o órgão, em nota.