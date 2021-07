Vida Urbana Ancião indígena de 90 anos está desaparecido há 11 dias na Ilha do Bananal Bombeiros procuraram, mas foram só dois dias de busca e depois foram embora. Só quem está procurando agora é o pessoal da Aldeia Fontoura”, afirmou a neta do ancião, Habe Karajá

O indígena Pedro Ijetura, 90 anos, está há 11 dias desaparecido na Ilha do Bananal, no Tocantins. Parentes do ancião e membros da aldeia Fontoura, realizam buscas na tentativa de encontrar o homem. “Tem 11 dias que meu avô está desaparecido, até agora nenhum rastro dele. Os Bombeiros procuraram, mas foram só dois dias de busca e depois foram embora. Só quem está p...