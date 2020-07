Uma anciã Javaé de 102 anos agoniza no Hospital Municipal de Formoso do Araguaia, a 303 km de Palmas, sudoeste do Tocantins, sem conseguir transferência para o Hospital Regional de Gurupi (HRG), unidade de referência no tratamento de Covid-19 na região Sul e Sudoeste do Tocantins.

Segundo a plataforma IntegraSaúde, do governo estadual, todos os 10 leitos Covid do Regional de Gurupi estão ocupados nesta terça-feira, 14.

Tereza Xivenva Javaé nasceu em 12 de maio de 1918 e segundo os parentes está no hospital suspeita de ter contraído o novo coronavírus. O resultado do teste ainda não saiu, mas ela tem regulação para UTI.

Os parentes da indígena acionaram o Ministério Público Estadual (MPE) em busca de socorro para a idosa, em busca de remoção.

Boletim do Distrito Sanitário Especial Indígena do Tocantins (DSEI) de segunda-feira, 13, aponta 168 casos confirmados de Covid-19 entre os javaés (que vivem em aldeias) na região de Formoso do Araguaia, entre 222 notificados. Outros quase 30 casos suspeitos aguardavam resultado dos exames.

Na quinta-feira, 9, houve a morte do primeiro Javaé, pela doença, Juraci Javaé, de 79 anos, da Aldeia São João, internado no HRG.