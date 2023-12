Redação Jornal do Tocantins

A analista comercial Fernanda Eduarda Camargo Calado Lopes, de 29 anos, morreu na madrugada deste domingo, 10, ao se envolver em um acidente enquanto pilotava sua moto na ponte que liga Palmas a Luzimangues, TO-080.

Segundo a Polícia Militar, a suspeita é que a moto que Fernanda pilotava, uma Honda Biz 125, tenha batido na barra de proteção da ponte e, em seguida, a analista caído no acostamento da via.

A PM informou que não houve testemunhas ou indícios de outro veículo envolvido no acidente. “Os primeiros condutores que chegaram ao local já encontraram a jovem caída e sem vida”, divulgou.

Conforme a PM, a equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e confirmou a morte no local. A perícia esteve no local e o corpo da jovem foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML). Já a moto foi liberada aos familiares da jovem.

O velório ocorre neste domingo, 10, a partir das 17 horas na SAF Funerária, em Palmas.