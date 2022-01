Vida Urbana ANA reúne sala de crise para discutir cheia do Rio Tocantins; assista Evento será transmitido pela internet a partir das 15h

A Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) realiza, às 15 horas desta quinta-feira, 6, a segunda reunião da sala de crise instituída para monitorar a alta do nível de cursos d'água da Bacia do Rio Tocantins. O evento, que será transmitido pelo canal da agência no Youtube, estava agendado desde o dia 28 de dezembro, data em que os representantes dos ór...