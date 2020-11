Vida Urbana Amigos relatam ambiente hostil em mercado onde homem negro foi morto João Alberto Silveira Freitas, 40, morreu após espancamento por dois seguranças de uma loja do do supermercado Carrefour, em Porto Alegre.

Amigos de João Alberto Silveira Freitas, o Beto, relatam que o ambiente do mercado onde ele foi espancado até a morte tinha um histórico de ambiente hostil aos clientes torcedores do São José, clube de futebol das proximidades do Carrefour. Beto era torcedor do Zequinha. "Pegou de surpresa, mas a gente já sabia como era o pessoal do Carrefour, ríspidos. Mesmo eu bra...