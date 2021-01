Vida Urbana Amigos e familiares pedem Justiça pela morte de jogador de futsal baleado em distribuidora de Lagoa Renê Coutinho Diógenes morava em Buritirana, em Palmas, mas estava em Lagoa do Tocantins para uma partida de futsal e acabou morto após uma confusão no centro da cidade; informação é que um homem teria chegado atirando para todo lado após ter carro chutado em aglomeração na frente da distribuidora

Em campanha nas redes sociais, amigos e familiares pedem Justiça pelo jovem Renê Coutinho Diógenes, 29 anos, que foi morto no último final de semana em Lagoa do Tocantins. O crime ocorreu no domingo, 24, por volta das 24 horas, quando jovem, jogador de futsal, foi alvejado a tiros em uma distribuidora de bebidas no centro da cidade. Coutinho, morava em Buritirana, P...