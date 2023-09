Amigos de Centenário se reuniram na cidade, na região nordeste do estado, para celebrar os costumes sertanejos durante a 1ª Cavalgada dos Amigos, realizada no domingo, 10. De acordo com a comissão organizadora, o evento reuniu pessoas de todas as idades para celebrar as tradições do interior brasileiro, com músicas sertanejas e vestimentas típicas e reuniu também lideranças políticas locais e de cidades vizinhas.

Um dos apoiadores, Fred Lima relata que a programação do evento, de dois dias na cidade, inclui atrações locais e desfiles culturais em clima de fraternidade. “Uma festa muito linda, não teve nenhuma briga ou discussão, uma união maravilhosa, muito bem organizada.”

O locutor do evento, Raylon Galvão, de 21 anos, morador da cidade, conta que realizou o sonho de narrar a cavalgada em sua própria terra. “Para mim foi uma experiência incrível, está realizando a locução desse evento tão especial, para a tradição da comunidade”.

Raylon conta que atua como locutor profissional há dois anos e lembra que sua primeira locução profissional ocorreu em um evento da cidade.

O evento contou com a participação de comitivas da região, como a Berrante de ouro, Santa rosa, Mafia do boi, Rancho terra grande, Filhos da terra e agropecuária Gold.