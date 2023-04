Um homem de 31 anos acabou preso por violência doméstica, ameaça e resistência, na madrugada desta segunda-feira, 10, em Monte do Carmo, região central do estado. A Polícia Militar (PM) e a Guarda Municipal (GCM) foram acionadas com informações de que uma mulher sofria agressões no Bar Encontro dos Amigos, no setor Ipiranga.

A vítima, uma mulher de 31 anos, relatou aos policiais que estava no bar, onde ocorria uma festa, e que o suspeito, seu ex-esposo, começou a gesticular para que ela fosse embora do local, em seguida, ele se aproximou e a agrediu com uma cabeçada. De acordo com os militares, quando a vítima saia do bar, o suspeito puxou pelo cabelo e disse que lhe furaria com uma faca.

O homem ainda tentou fugir e, ao ser detido, na abordagem, encontraram um punhal com o agressor. O suspeito e a vítima foram conduzidos para a Delegacia de Polícia Civil na cidade de Porto Nacional, onde o homem acabou autuado em flagrante.