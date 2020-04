Os números da Secretaria de Segurança Pública (SSP) mostram que a ameaça é o crime, no que se refere à violência contra a mulher, que mais teve registros durante o período da pandemia da Covid-19 no Tocantins. Os dados de 16 de março até o domingo passado, 12 de abril, mostram 256 casos, sendo que a cada semana foram registrados mais de 60 casos.

O segundo crime com mais registros é o de lesão corporal, que teve 158 casos, tendo semanalmente o número entre 30 e 40 chamadas. A SSP informou ainda que houve cinco homicídios tentados e dois homicídios. No caso do crime já identificado como feminicídio, a Polícia Civil registrou duas tentativas e uma morte. Confira os dados no final da matéria.

Preocupação

Uma das preocupações dos órgãos de segurança pública, cidadania e justiça durante o isolamento social, recomendado pelo Ministério da Saúde e a Organização Mundial da Saúde (OMS), devido a Covid-19, é os números de violência doméstica.

Conforme a Polícia Militar (PM), o Tocantins registrou redução no número de ocorrências de violência doméstica em todo Estado. Os dados mostram que foram 14% a menos no primeiro trimestre em comparação ao primeiro trimestre de 2019 e 39% a menos no período específico da quarentena.

Entretanto, Nacionalmente o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (MMFDH) os números mostram um aumento de quase 9% das denúncias de violência contra as mulheres em meados de março.

Devido a isso o MMFDH adotou e ampliou o atendimento a partir das plataformas digitais, com aplicativo e site exclusivo para denúncias, além dos tradicionais do Disque Direitos Humanos 100 e Disque-Denúncia 180.