Um vídeo que circula através dos grupos de redes sociais, ambulantes de Araguaína, Norte do Estado, reclamavam da necessidade de encerrar as atividades no mercado municipal na manhã deste sábado, 4, orientados pela Polícia Militar (PM). O fechamento dos comércios deve obedecer aos decretos do Estado e Município neste período de pandemia, para evitar a propagação do novo coronavírus, causador da Covid-19.

Na gravação, uma pessoa relata que os militares estariam obrigando uma ambulante a finalizar suas vendas, e ameaçado recolher seus produtos, sendo que a ordem de fechamento não se aplicava a outros comércios. Muitos feirantes se aglomeraram no momento da abordagem policial, todos tentando evitar o fechamento do mercado municipal.

Em nota, a PM informou que militares estavam acompanhando servidores do Departamento Municipal de Posturas e Edificações da Prefeitura Municipal de Araguaína na orientação e apoio ao cumprimento de ordens judiciais e aos decretos municipais a respeito do combate ao coronavírus.

A corporação ressaltou que não houve abusos por parte das equipes. “Em momento algum houve excesso por parte da equipe policial militar. O que houve foram orientações dirigidas aos profissionais liberais e comerciamtes para respeitarem as decisões e os decretos no sentido de fechar seus respectivos estabelecimentos e aguardar até que o poder público tome todas as precauções no sentido de melhorar a sensação de segurança e bem estar social”, diz trecho da nota.