Vida Urbana Ambulâncias do Samu e Bombeiros de Palmas estão quebradas e atendimento fica prejudicado Prefeitura afirma que se esforça para normalizar o serviço, mas por enquanto o atendimento pré-hospitalar é o prioritário; Bombeiros diz que apenas duas mais antigas estão avariadas

Há alguns dias duas ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de Palmas, uma de atendimento básico e uma que servia como Unidade de Terapia Intensiva (UTI), estão quebradas, de acordo com profissionais ouvidos pelo Jornal do Tocantins sob condição de anonimato. Com os veículos parados, a população da Capital e outros municípios vizinhos, como P...