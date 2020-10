Vida Urbana Amazônia tem 2º pior setembro de queimadas da década e Pantanal tem pior mês da história Focos de fogo no bioma amazônico aumentaram 60% em relação a 2019; Pantanal teve aumento de 180%

A Amazônia teve o segundo pior setembro de queimadas da última década e o Pantanal teve o pior mês de sua história. Foram registrados 32.017 focos de calor na Amazônia, um aumento de cerca de 60% em relação ao mesmo mês do ano passado, mostram dados do programa Queimadas, do Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais). Já no Pantanal, o aumento foi de 180%...