Vida Urbana Amado Batista terá que pagar pensão para ex que afirma ter largado carreira durante relacionamento Valor mensal de R$ 10 mil deverá ser pago à Layza Bittencourt Felizardo, que atualmente mora em Palmas, com quem o cantor se relacionou entre os anos de 2019 e 2023. Após o fim da relação, ela entrou com processo na Justiça

O cantor Amado Batista, conhecido por vários sucessos no estilo brega, enfrenta uma briga judicial com a ex-companheira Layza Bittencourt Felizardo, com quem teria vivido por cinco anos. Ela atualmente mora em Palmas e conseguiu na Justiça uma pensão provisória de R$ 10 mil, após alegar que teve que abandonar a carreira durante o relacionamento. Amado, de 73 ano...