Vida Urbana Alvo de busca e apreensão da PF, presidente da OAB-TO nega envolvimento com Operação Madset Escritório do presidente da OAB-TO é alvo da operação autorizada pelo Superior Tribunal de Justiça, mas ele nega qualquer participação nos atos investigados

O presidente da seccional da Ordem dos Advogados do Brasil no Tocantins, o advogado Gedeon Pitaluga Júnior, emitiu uma curta nota para comentar a Operação Madset, da Polícia Federal e Ministério Público Federal (MPF), que cumpriu mandado de busca e apreensão no escritório de advocacia dele, em Palmas, na manhã desta terça-feira, 28. Na decisão, pelo ministr...