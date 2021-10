Redação Jornal do Tocantins

Destino pouco conhecido dos brasileiros a custos bem menores do que outros países tradicionais em intercâmbio, a República Tcheca reúne nesta quinta-feira, 14, a partir das 17 horas, 24 universidades que prometem oportunidades de bolsas de estudo. A República Tcheca é um dos países europeus que reabriu a entrada para brasileiros vacinados contra a Covid-19.

Segundo comunicado da assessoria de imprensa, a feira será o momento de conhecer melhor os cursos oferecidos nas áreas de graduação, pós, mestrado, doutorado, cursos técnicos e MBA. Durante a feira, que vai até as 21 horas, o Departamento de Educação Superior da Agência Nacional Tcheca para Educação e Pesquisa (DZS) estará à disposição para tirar dúvidas.

Os estudantes tocantinenses interessados devem se inscrever gratuitamente, pelo site https://studyincz.online. Após o cadastra, um e-mail confirmará a inscrição com os dados do login para acessar a plataforma da feira.

Lista das faculdades que estarão na feira

Academy of Performing Arts in Prague

Cidade: Praga / Programas oferecidos: Graduação (ministra programas em inglês)

Anglo-American University

Cidade: Praga / Programas oferecidos: Graduação (ministra programas em inglês)

ŠKODA AUTO University

Cidades: Praga e Mladá Boleslav / Programas oferecidos: Cursos de idiomas, Graduação, Pós-graduação (ministra programas em inglês)

Brno University of Technology

Cidade: Brno / Programas oferecidos: Graduação (ministra programas em inglês)

Charles University

Cidades: Praga, Pilsen e Hradec Králové / Programas oferecidos: Cursos de idiomas, Graduação, Pós-graduação (ministra programas em inglês)

Czech Technical University in Prague

Cidade: Praga / Programas oferecidos: Graduação, Pós-graduação (ministra programas em inglês)

Czech University of Life Sciences Prague

Cidade: Praga/ Programas oferecidos: Graduação, Curta duração, Pós-graduação, MBA (ministra programas em inglês)

Masaryk University

Cidade: Brno / Programas oferecidos: Graduação, Pós-graduação (ministra programas em inglês) /

Mendel University in Brno

Cidade: Brno / Programas oferecidos: Graduação, Pós-graduação (ministra programas em inglês)

Palacký University Olomouc

Cidade: Olomouc / Programas oferecidos: Cursos de idiomas, Graduação, Pós-graduação (ministra programas em inglês)

Prague University of Economics and Business

Cidade: Praga / Programas oferecidos: Graduação, Pós-graduação (ministra programas em inglês)

Silesian University in Opava

Cidade: Opava e Karviná / Programas oferecidos: Graduação (ministra programas em inglês)

Technical University of Liberec

Cidade: Liberec / Programas oferecidos: Graduação, Pós-graduação, MBA (ministra programas em inglês)

The Prague School of Advertising

Cidade: Praga / Programas oferecidos: Graduação /

Tomas Bata University in Zlín

Cidade: Zlín / Programas oferecidos: Cursos de idiomas, Graduação, Curta duração, Pós-graduação (ministra programas em inglês)

University of Chemistry and Technology, Prague

Cidade: Praga / Programas oferecidos: Cursos de idiomas, Graduação, Pós-graduação, Cursos online

University of Finance and Administration

Cidades: Praga, Karlovy Vary e Most / Programas oferecidos: Graduação (ministra programas em inglês)

University of Hradec Králové

Cidade: Hradec Králové / Programas oferecidos: Curta duração, Graduação, Pós-graduação (ministra programas em inglês) /

University of New York in Prague

Cidade: Praga/ Programas oferecidos: Graduação (ministra programas em inglês)

University of Ostrava

Cidade: Ostrava / Programas oferecidos: Graduação, Pós-graduação (ministra programas em inglês)

University of Pardubice

Cidade: Pardubice / Programas oferecidos: Graduação, Pós-graduação (ministra programas em inglês)

University of South Bohemia in České Budějovice

Cidade: Ceske Budejovice / Programas oferecidos: Cursos de idiomas, Curta duração, Cursos online, Graduação, Pós-graduação (ministra programas em inglês)

University of West Bohemia, Faculty of Electrical Engineering

Cidade: Pilsen / Programas oferecidos: Cursos de idiomas, Graduação, Pós-graduação (ministra programas em inglês)

VSB – Technical University of Ostrava

Cidade: Ostrava/ Programas oferecidos: Graduação, Pós-graduação (ministra programas em inglês)