Vida Urbana Alunos são detidos com dinheiro falso em campus do IFTO Professor desconfiou das três notas de R$ 100 que estudante de 17 anos repassava para outro, de 18; policial diz que o "material é bem rústico" e aluno confessou compra pela internet por R$ 50

Um professor do campus do IFTO em Araguatins viu um aluno de 17 anos repassar três notas de R$ 100 para outro estudante, de 18 anos. O professor pediu para ver o dinheiro e desconfiou que eram falsas. A instituição levou os dois estudantes para a sala pedagógica e acionou a Polícia Militar. Um dos militares pediu para ver as notas e atestou, no Boletim de Ocorrê...