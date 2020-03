Redação Jornal do Tocantins contato@jornaldotocantins.com.br

Alunos da rede municipal de ensino da Capital, que estão em vulnerabilidade social, começaram a receber os kits com alimentação. A iniciativa das Secretarias da Educação (Semed) e do Desenvolvimento Social (Sedes) se dá em virtude da paralisação das aulas devido a pandemia do novo coronavírus.

Nesta quinta-feira, 26, 15 servidores foram até as residências dos alunos, fazer a entrega dessas cestas básicas. “Assim como muitos brasileiros, estamos passando por uma situação muito difícil, ainda mais quando se tem criança em casa. Não tenho palavras para agradecer o cuidado que estão tendo conosco”, disse emocionada Amanda Vargas Calheiros, que no momento está desempregada e é mãe de dois alunos da Escola de Tempo Integral Padre Josimo.

“Nossa meta é fazer com que os alimentos cheguem aos alunos o mais rápido possível, e para isso, estamos trabalhando de forma integrada com a equipe da Sedes, discutindo logística, escalando mais motoristas, tudo para agilizar a entrega dos kits, neste momento delicado ao qual passamos e não podemos deixar de pensar no bem-estar dos nossos alunos”, ponderou a titular da Semed, Cleizenir dos Santos.

Os kits são compostos com produtos perecíveis e não perecíveis, que compõem os estoques da merenda escolar, e irão atender as famílias carentes desprovidas de alimentação. A assistência se estenderá durante o período de suspensão das atividades escolares decorrente da pandemia da Covid-19. Agentes da Guarda Metropolitana ajudam na entrega das cestas.