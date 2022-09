Vida Urbana Alunos da UFT reclamam da falta de lanchonete no câmpus de Palmas Desde o primeiro semestre apenas um restaurante universitário funciona; previsão de contratação é para 2023

Após meses sem um fornecedor de alimentação - além do restaurante universitário - na Universidade Federal do Tocantins, no campus de Palmas, alunos reclamam de gastos extras pela falta de uma lanchonete que os atendam em horário fora do almoço e jantar. De acordo com o universitário João Pedro Artiaga, estudante de medicina, houve momentos em que precisou sair d...