Alunos de Engenharia Ambiental da Universidade Federal do Tocantins (UFT), elaboraram um projeto para a criação de uma Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN) na região do Cânion Encantado, localizado em Almas, região sudeste do estado.

O trabalho desenvolvido pelos estudantes é o produto final avaliativo da disciplina "Manejo e Caracterização de Unidades de Conservação", com a orientação do Prof. Wallace Lopes, docente convidado da UFT e pesquisador vinculado à Universidade de Brasília (UnB.

Segundo o relatório do projeto a implementação da RPPN no Cânion, busca proteger os ecossistemas, as espécies endêmicas e habitats críticos, além de manter as funções ecológicas essenciais que contribuem significativamente para a conservação da biodiversidade, servindo como refúgios para a flora e fauna, e muitas vezes, formando corredores ecológicos com outras unidades de conservação.

Além da preservação ambiental, a reserva do ponto de vista socioeconômico, pode impulsionar desenvolvimento local, oferecendo oportunidades de turismo ecológico e educacional, o que gera empregos, renda e fortalece a economia local, ao mesmo tempo em que preserva o patrimônio natural.

O professor e orientador do projeto, Wallace Lopes contou por meio de assessoria, que o projeto é um reflexo direto da disciplina que prepara os jovens para enfrentar e resolver problemas reais e urgentes.

“Estamos extremamente orgulhosos de ser um dos poucos cursos no Brasil com uma disciplina dedicada exclusivamente ao estudo de unidades de conservação. Este projeto de criação de uma RPPN no Cânion Encantado é um reflexo direto da profundidade e da aplicabilidade prática que a disciplina oferece aos nossos estudantes” relatou

O proprietário do Cânion Encantado, Diego Batistella, diz estar animado com o trabalho e que o programa é um marco fundamental para o processo de criação de uma reserva, “O Cânion Encantado é importante para a comunidade local e merece ser preservado, e este documento é um passo importante para garantir sua proteção a longo prazo" disse por meio de assessoria.