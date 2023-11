Um aluno de 18 anos do Colégio Estadual Dom Alano, na Arse 23, em Palmas é suspeito de ter causado uma confusão na escola em uma susposta agressão à namorada, de 17 anos, também estudante no local. As informações são da Polícia Militar, que atendeu a ocorrência.

Segundo a polícia, por volta das 10h31 desta quinta-feira, 23, os policiais receberam informações sobre a suposta agressão e fez a segurança na unidade “para evitar outros conflitos”. Segundo as informações, outros alunos tentaram agredir o suposto agressor.

Conforme as informações, os dois envolvidos foram levados para a Delegacia da Mulher. A vítima seguiu no carro do diretor do colégio, que acompanhou a confusão. A polícia também disse que “os pais da adolescente não foram localizados até o término do procedimento”.

A Secretaria da Segurança Pública (SSP) disse que não há registro do caso.

A Secretaria da Educação (Seduc) disse que a direção da unidade escolar chamou a Polícia Militar e conduziu o aluno suspeito de cometer a agressão para a Delegacia da Mulher, em Taquaralto.

Também informou que a estudante não precisou de atendimento médico, uma equipe da unidade “ofereceu o suporte integral” e a aluna está em segurança.

Ainda em nota, a Seduc afirma que a equipe multiprofissional da escola vai prestar assistência e suporte socioemocional aos envolvidos.