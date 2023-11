Redação Jornal do Tocantins

Um aluno de 18 anos foi levado para a 1ª Delegacia da Polícia Civil suspeito de ameaçar uma adolescente de 16 anos com um simulacro de pistola. A arma foi encontrada por equipes da Ronda Ostensiva Municipal (ROMU) da Guarda Metropolitana de Palmas (GMP).

A equipe foi chamada no Centro de Ensino Médio Tiradentes, na Arse 82, na noite de quinta-feira, 23, com informações de que um aluno estava armado dentro da unidade. A pessoa que denunciou forneceu o primeiro nome do suspeito e deu características físicas.

Segundo a GMP, quando chegaram no local havia uma viatura da ambiental na unidade e a equipe teria abordado o aluno, entretanto, não encontraram nada. Em seguida, receberam informações do possível local onde jovem teria escondido a arma.

Com apoio da Polícia Militar, vistoriaram o local e encontraram o simulacro de pistola. O jovem de 18 anos, a solicitante que acionou a guarda e a vítima de 16 anos que foi ameaçada foram levados para a 1ª Delegacia de Polícia.

A GMP disse que na unidade de polícia houve um acordo entre os envolvidos e que foi entregue o simulacro.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública (SSP)confirmou que a Polícia Militar e Guarda Metropolitana conduziram o jovem de 18 anos para a delegacia por ameaçar uma colega com um simulacro de arma de fogo dentro do CEM Tiradentes.

A pasta disse que o porte de simulacro de arma de fogo não é crime no Brasil, “entretanto, pelo contexto de ameaça, o jovem poderia ser preso mediante representação da vítima. Essa por sua vez não quis representar contra o rapaz, que foi ouvido e liberado”.

De acordo com a SSP, o simulacro apreendido foi entregue à Cadeia de Custódia para destruição.

A Secretaria de Estado da Educação (Seduc) também confirmou a ocorrência dentro do CEM Tiradentes, disse que repudia “qualquer comportamento que comprometa a segurança e o ambiente educacional” e informou que vai tomar “medidas disciplinares” com a possibilidade de transferência do estudante.

Também disse que se compromete “com a segurança e bem-estar dos estudantes, garantindo um ambiente escolar propício ao desenvolvimento educacional e pessoal”.