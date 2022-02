Vida Urbana Aluna passa mal em Colégio Militar e é socorrida pelo Samu Um pai, que não quis se identificar, relatou ao Jornal do Tocantins que os alunos do Colégio Militar em Palmas, antigo CEM de Palmas, estavam sendo submetidos a exercícios exaustivos e no sol quente; Seduc afirma que a estudante que passou mal não estava em atividade física no momento

Um pai, que não quis se identificar, relatou ao Jornal do Tocantins que os alunos do Colégio Militar em Palmas, antigo CEM de Palmas, estavam sendo submetidos a exercícios exaustivos e no sol quente. Devido a estas atividades, uma aluna teria passado mal na unidade e precisou ser socorrida pelo Serviços de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), na última terça-feira, 8...