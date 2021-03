A alta no número de casos de infecção e mortes causadas pelo novo coronavírus no país e no Tocantins levaram o juiz Nassib Cleto Mamud, da 1ª Vara da Fazenda Pública de Gurupi a rever a posição de não permitir judicialmente a antecipação de formatura para alunos de medicina.

Em liminar concedida a 9 alunos do último período de internato do curso de Medicina da Universidade de Gurupi (UNIRG), o juiz reconheceu que há havia negado pedidos anteriores para antecipar a colação de grau de futuros médicos feitos com base na Lei 14.040, de agosto do ano passado, mas o cenário pandêmico o fez mudar de ideia.

“O número de casos e mortes no novo cenário pandêmico permite ao Magistrado uma revisão de seus julgados para permitir aqueles alunos que demonstrarem possuir proposta de emprego em hospitais públicos e UPA’s a colação de grau para colaborar no enfrentamento da doença”, escreveu na decisão desta terça-feira, 16. Em decisões anteriores, o juiz havia mantido o entendimento de que a faculdade tem autonomia administrativa para deliberar pela colação de grau antecipada.

A liminar favorece a 9 dos 11 alunos que ingressaram com a ação, assinada pelos advogados André Victor Araújo e Danilo Amâncio. Segundo o juiz, a proposta dos dois alunos excluídos da decisão que beneficia os demais, é para atuar em medicina ocupacional e em uma clínica de ultrassonografia e ecocardiograma e não na linha de frente no combate à covid.

“Se o cenário não tivesse se agravado, o juiz manteria a autonomia da faculdade para decidir sobre a colação de grau antecipada, mesmo com 90% do curso concluído. Como os casos se agravaram, ele reviu seu posicionamento e está prestigiando a colação dos 9 alunos que comprovaram que irão atuar efetivamente no combate a covid”, afirma Danilo Amâncio. O escritório vai pedir reconsideração do juiz alegando que as vagas dos dois excluídos são no Sistema Único de Saúde (SUS) e impactará no enfrentamento da doença.

Com a decisão, a Unirg tem o prazo de 24 horas para confirmar a colação de grau dos jovens médicos.