O policial rodoviário federal Alonso Mata Trindade, 51 anos, natural de Campos (RJ), assumiu o cargo de superintendente da Polícia Rodoviária Federal (PRF) no Tocantins, após a saída do PRF Almir Eustaquio. A designação está no Diário Oficial da União (DOU), de segunda-feira, 13.

Trindade ingressou na PRF no ano de 2005 no cargo de chefia do Núcleo de Policiamento e Fiscalização do TO. Entre 2012 a 2015, coordenou, planejou e realizou o controle de atividades operacionais na parte administrativa na PRF. Entre os anos de 2015 a 2019, exerceu a função de Corregedor Regional Substituto. Atualmente, está lotado na Superintendência do TO, atuando como Corregedor Regional desde setembro de 2022.

Durante os anos de 2020 a 2022, o policial também integrou a 1ª Base Descentralizada da Corregedoria em Cascavel, quando realizou sua passagem pela PRF no Paraná.

Trindade serviu a Polícia Militar do Rio de Janeiro entre os anos de 2002 a 2005, como aspirante a oficial e formou-se bacharel em Segurança Pública pela Academia da Polícia Miitar D. João VI, naquele estado. Ele também atuou como fuzileiro naval e bombeiro militar.

Formado em direito pela Universidade Federal do Tocantins é pós-graduado em Estado de Direito e Combate à Corrupção e em Direito Público.