Alfabetizadora lendária de Almas, Inácia Cardoso de Macêdo morreu aos 105 anos na segunda-feira, 11, em casa. O sepultamento ocorreu nesta terça-feira, após uma missa celebrada pelo monsenhor Jones Pedreira, de Porto Nacional, diversos padres, e por um dos filhos de Inacinha, como era conhecida, o monsenhor Joatan Bispo de Macêdo.

Segundo informações da jornalista Val Rodrigues, a morte ocorreu após um quadro de insuficiência respiratória, a matriarca morreu ao lado dos filhos e lúcida.

Era reconhecida como a mulher mais idosa da cidade, no sudeste do Tocantins e atraía admiração não apenas pela longevidade, narra a jornalista em texto divulgado à imprensa, mas “pela trajetória de uma mulher negra, que enfrentou as barreiras do seu tempo e do seu lugar e por conta própria, com a ajuda do marido Quitum, tirou do analfabetismo centenas de moradores rurais”.

Confira trecho do texto escrito pela ex-jornalista do Jornal do Tocantins, sobre a trajetória da professora.

“Inácia nasceu em 1917, fruto de Sancha, mulher branca, com Doroteu, homem negro retinto, que adquiriu bens trabalhando com a criação de gado e a coletoria de impostos. À frente dos valores de sua época, ele cuidou para que Inácia pudesse estudar, num período em que a educação era um direito negado à maioria das mulheres.

Aos dez anos, em lombo de cavalo, numa viagem de dias, fora levada a estudar no tradicional Colégio Sagrado Coração de Jesus, em Porto Nacional. Inácia recebeu grandes ensinamentos, mas ao mesmo tempo pagou um alto preço pela ousadia de ser uma menina negra num banco de escola na primeira metade do século 20. Porém, enfrentou o preconceito com firmeza, contam filhos e filhas, segundo os relatos dela.

Aos 16 anos, o caminho traçado para ela tomou outro rumo. O pai falecera e apesar de este ter deixado bens suficientes para que pudesse continuar os estudos, fora levada a retornar para casa. Passou a viver com um tio, que seguindo os costumes da época, cuidou para que se casasse. Amparada na fé, ao invés de se recolher às circunstâncias, a jovem Inácia abraçou sua nova realidade.

Enquanto os filhos nasciam e cresciam, dividia seu tempo entre a educação deles e a dos filhos dos vizinhos de porteira, na escola improvisada na sua própria casa na fazenda onde vivia. Seu esforço continuou na zona urbana, para onde se mudou mais tarde com a família.

É por isso que hoje é reverenciada por muitas mulheres e homens que receberam dela as primeiras ou as únicas letras que os tiraram da cruel estatística do analfabetismo, onde figuram milhões de brasileiros e brasileiras. “Tenho muita gratidão à dona Inácia, pois foi graças a ela que pude aprender a ler e a escrever” conta o vaqueiro aposentado, Manoel Rodrigues Neto, de 77 anos.

Pode-se dizer que dona Inácia foi umas das grandes heroínas anônimas de seu tempo e do seu lugar, destas que tomam para si responsabilidades que o poder público negligencia. E que a despeito disso, costumam ser invisibilizadas nos registros históricos, mas que se mantêm vivas na memória daqueles que têm seu mundo impactado pelo resultado da sua luta.”

Val Rodrigues, 12 de julho de 2022