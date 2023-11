O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) publicou alertas laranja para tempestades e vermelho para ondas de calor com temperaturas 5ºC acima da média. O comunicado de calor intenso é válido até às 23h59 deste sábado, 18, para 60 municípios. O alerta para chuvas entre 30 e 60/h ou 50 a 100mm/dia termina neste domingo, 19, em 91 cidades.

Alguns municípios se repetem nos alertas, é o caso da capital que prevê onda de calor e tempestades. Segundo o Inmet, a temperatura em Palmas vai variar entre a mínima de 22ºC e a máxima de 34ºC. Esta tarde e à noite a previsão é de pancadas de chuvas e trovoadas isoladas, com umidade do ar entre 45% e 95%.

A concessionária de energia elétrica do estado também emitiu comunicado com atenção especial para este domingo, 19, com expectativa de intensificação dos temporais no período noturno, devido à convergência de umidade e ao superaquecimento atmosférico.

Segundo a consultora meteorológica do Grupo Energisa, Ana Paula Paes, as rajadas de vento, que podem variar entre 60 e 80 km/h, são esperadas em todo o estado. "A previsão indica a persistência de temporais intensos em todo o estado do Tocantins. As condições para chuvas fortes continuam, com possíveis acumulados de chuva alcançando até 60 mm por dia", disse por meio da assessoria de imprensa.

Para a próxima segunda-feira, 20, a tendência é de continuação dos temporais, com a instabilidade climática para a região centro-norte do Tocantins, conforme alertou Ana Paula, ao lembrar que os eventos extremos dos últimos dias no estado têm forte correlação com o fenômeno El Niño.

"Este fenômeno é marcado pelo aquecimento atípico das águas do Oceano Pacífico, o que afeta os padrões climáticos globais, incluindo o aumento das temperaturas no Brasil, mas não necessariamente a umidade. No Tocantins, a elevação das temperaturas associada ao El Niño tem sido um elemento crucial para a formação de temporais severos", destacou.

Veja as cidades que têm previsões de tempestades e onda de calor, segundo o Inmet:

Tempestades

Abreulândia, Aliança, Almas, Alvorada, Aparecida do Rio Negro, Araguacema, Araguaçu, Arraias, Aurora, Barrolândia, Bom Jesus, Brasilândia, Brejinho de Nazaré, Cariri, Caseara, Centenário, Chapada da Natividade, Chapada de Areia, Colméia, Combinado, Conceição, Couto Magalhães, Cristalândia, Crixás, Dianópolis, Divinópolis, Dois Irmãos, Dueré, Fátima, Figueirópolis, Formoso do Araguaia, Fortaleza do Tabocão, Goianorte, Guaraí, Gurupi, Ipueiras, Itacajá, Itapiratins, Itaporã, Jaú, Lagoa da Confusão, Lagoa, Lajeado, Lavandeira, Lizarda, Marianópolis, Mateiros, Miracema, Miranorte, Monte do Carmo, Monte Santo, Natividade, Nova Rosalândia, Novo Acordo, Novo Alegre, Novo Jardim, Oliveira de Fátima, Palmas, Palmeirópolis, Paraíso, Paranã, Pedro Afonso, Peixe, Pequizeiro, Pindorama, Pium, Ponte Alta do Bom Jesus, Ponte Alta, Porto Alegre, Porto Nacional, Presidente Kennedy, Pugmil, Recursolândia, Rio da Conceição, Rio dos Bois, Rio Sono, Sandolândia, Santa Maria, Santa Rita, Santa Rosa, São Félix, São Salvador, São Valério, Silvanópolis, Sucupira, Taguatinga, Taipas, Talismã, Tocantínia, Tupirama e Tupiratins.

Onda de calor

Aliança, Almas, Alvorada, Aparecida do Rio Negro, Araguaçu, Arraias, Aurora, Brejinho de Nazaré, Cariri, Chapada da Natividade, Chapada de Areia, Combinado, Conceição, Cristalândia, Crixás, Dianópolis, Dueré, Fátima, Figueirópolis, Formoso do Araguaia, Gurupi, Ipueiras, Jaú, Lagoa da Confusão, Lagoa, Lavandeira, Mateiros, Monte do Carmo, Monte Santo, Natividade, Nova Rosalândia, Novo Acordo, Novo Alegre, Novo Jardim, Oliveira de Fátima, Palmas, Palmeirópolis, Paraíso, Paranã, Peixe, Pindorama, Pium, Porto Alegre, Ponte Alta, Ponte Alta do Bom Jesus, Porto Nacional, Pugmil, Rio da Conceição, Sandolândia, Santa Rita, Santa Rosa, Santa Tereza, São Félix, São Salvador, São Valério, Silvanópolis, Sucupira, Taguatinga, Taipas e Talismã.