Redação Jornal do Tocantins

O alerta vermelho emitido nesta segunda-feira, 13, pelo Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) sobre a onda de calor que atinge praticamente todo o país - principalmente, as regiões Centro-Oeste e Sudeste- lista 67 município do Tocantins.

Segundo o alerta, com um aviso prolongando até sexta-feira, 17, a onda de calor, o panorama atual é de grande risco para a saúde humana. As temperaturas estão pelo menos 5°C acima da média por um período maior do que cinco dias, diz o instituto.

Nesta segunda-feira, o instituto apontou a temperatura máxima de 38º em Palmas. A estimativa da temperatura máxima para a terça-feira, 14 é de 39°, em tendência de ligeira elevação. A umidade deve ficar entre 30% a mínima e 90% a máxima.

Inmet trabalha com três níveis de alerta, o amarelo, que é o primeiro, o laranja, o segundo e o vermelho, o terceiro, nível máximo do alerta, que se aplica às áreas ocidental e oriental do Tocantins.

Dez cidades do estado aparecem no alerta amarelo, indicativo de baixa umidade e perigo potencial para a saúde das pessoas.

Neste alerta, o Inmet lista:

Aurora do Tocantins Combinado Dianópolis Lavandeira Mateiros Novo Alegre Novo Jardim Ponte Alta do Bom Jesus Rio da Conceição Taguatinga

Lista das cidades tocantinenses com alerta vermelho do Inmet