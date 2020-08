O Distrito Sanitário Especial Indígena do Tocantins (DSEI) confirmou a morte do ancião Simão Kussiwa Javaé, no domingo, 16, em nota de pesar assinada pelo coordenador distrital Sebastião de Góis Barros.

"O DSEI-TO se solidariza com seus familiares e amigos e expressa as mais sinceras condolências ao Povo Javaé, e que esta perda possa ser compreendida com a esperança do conforto de Deus", diz a nota.

O distrito, porém, não forneceu idade nem informações sanitárias que antecederam a morte da liderança indígena, da Aldeia Txuiri, a terceira entre os povos javaés, em número de casos, com 41 confirmações, atrás da aldeia São João (68) e Canoanã (141).

Os javaés são os indígenas mais atingidos pela Covid-19, com 374 casos e sete mortes até o sábado. Em seguida, estão os Xerentes, com 167 diagnósticos e 3 mortes. Os Karajás, também da Ilha do Bananal somam 12 casos. Os Krahôs tinham 8 confirmações.