A Aldeia Porteira, Terra Indígena Xerente, localizada no município de Tocantínia, conta agora com a primeira UAPI - Unidade de Atenção Primária Indígena/Covid-19 nesta sexta-feira, 14. Uma parceria da Secretaria Especial de Saúde Indígena (SESAI), do Ministério da Saúde, por meio do Distrito Sanitário Especial Indígena (DSEI) Tocantins, com a Associação Expedicionários da Saúde (EDS). A EDS é uma organização brasileira sem fins lucrativos criada há 17 anos, por médicos voluntários, para levar atendimento médico e cirúrgico às populações da Amazônia Legal.

O povo Xerente da região de Tocantínia tem 166 casos confirmados de Covid-19 até esta sexta-feira, 14. Dentre eles, há 99 recuperados, outros 64 ainda infectados e 3 pessoas morreram.

Os caciques Thiago Silva Xerente, Antonio Samuru Xerente participaram da inauguração, ao lado do presidente do Conselho Distrital de Saúde Indígena (Condisi) Xerente, Élso Krensu Xerente, do coordenador distrital Sebastião de Gois Barros e do enfermeiro coordenador da equipe de resposta rápida Leiderlan Dias Gama.

A unidade irá reforçar a referenciação de pacientes que após passar por avalição clínica, precisem de encaminhamentos para leitos clínicos. “A UAPI tem por objetivo suporte as equipes multidisciplinares na assistência a pacientes com desconforto respiratório leve e moderado por meio dos concentradores de oxigênio, visando um fortalecimento das ações de atenção primária qualificada para a COVID-19 dentro dos territórios indígenas”, diz comunicado sobre a inauguração.