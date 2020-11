Vida Urbana Além da Covid-19, mundo teve outras 60 emergências de saúde em 2020, diz OMS Sete delas foram consideradas de grau 3, o mais sério, de acordo com balanço no site da organização

No ano da pandemia de Covid-19, o mundo viveu outras 60 emergências de saúde, incluindo surtos grandes de chikungunya, febre amarela e sarampo, afirmou neste domingo (8) a OMS (Organização Mundial da Saúde). Sete delas foram consideradas de grau 3, o mais sério, de acordo com balanço no site da organização. Segundo a entidade, dados anuais de mortalidade por saramp...