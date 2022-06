Vida Urbana Ajudante de vidraceiro denunciado por estuprar adolescente em Palmas A vítima sofreu diversos abusos quando o denunciado residia com a família em 2017, diz denúncia do MP cinco anos depois

Após a conclusão do inquérito policial, o Ministério Público (MP) apresentou denúncia nesta terça-feira, 31, em desfavor do ajudante de vidraceiro Osnil Gomes Nascimento, de 47 anos, acusado pela prática de estupro a uma adolescente de 13 anos em Palmas. O inquérito policial aponta que durante alguns meses do ano de 2017, o denunciado estuprou por diversas vezes ...