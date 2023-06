Vida Urbana Ajudante de pedreiro de 32 anos é preso suspeito de estuprar criança de 9 anos em Guaraí Suspeito está em regime semiaberto após condenação por furto e visitava casa onde a mãe da vítima relatou abuso aos policiais

Policiais militares do 7º Batalhão (Guaraí) prenderam nesta terça-feira, no setor aeroporto, um ajudante de pedreiro de 32 anos, suspeito de ter estuprado uma menina de 9 anos, filha de uma manicure de 35 anos, moradora de Colinas do Tocantins. De acordo com o boletim de ocorrência, os policiais patrulhavam a cidade de Guaraí quando viram a mãe da vítima desesperada na rua...