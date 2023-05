Vida Urbana Ajudante de obras com mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas e roubo é preso na capital Fábio Florentino estava em liberdade desde março, mas a Justiça determinou sua recaptura

Um ajudante de obras, identificado com Fábio Florentino Costa, de 31 anos, com mandado de prisão em aberto expedido 4ª Vara Criminal de Execuções Penais de Palmas, foi recapturado na segunda-feira, 1°. A ordem de prisão preventiva inicial, de fevereiro deste ano, imputava a Fábio Costa os crimes de tráfico de drogas, roubo e furto, mas ele acabou solto no mês...