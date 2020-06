A Prefeitura de Aguiarnópolis proibiu o acesso e permanência e determinou multa para a população que for flagrada nas praias ou ilhas fluviais da cidade, que estão interditadas devido à pandemia da Covid-19. A medida estabelecida pelo Decreto Nº 46/2020 desta segunda-feira, 22 e prevê o valor de R$ 100,00, sendo que, em caso de reincidência, o valor sobe para R$ 200 e o flagrado pode ainda responder judicialmente.

Conforme a gestão, a medida leva em consideração que os rios e lagos que ficam na região atraem visitantes, principalmente nos meses de junho e julho, e a preocupação é de que o fluxo de turistas acabe agravando a situação da Covid-19 na cidade.

No Decreto Municipal, o prefeito Ivan Paz da Silva destaca a necessidade do o bem-estar da população e segue as orientações do Ministério da Saúde. Conforme o documento, a gestão proíbe o acesso e permanência nas “nas praias e ilhas situadas na beira rio, no rio e no lago a UHE, dentro do limite do território municipal”, diz.

A fiscalização dos locais será responsabilidade da Vigilância Sanitária e dos Fiscais de Posturas do município, com apoio das Polícias Civil e Militar. Inicialmente a medida vale até o dia 30 de junho.