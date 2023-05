Realizada entre os dias 16 e 20 de maio, a Feira de Tecnologia Agropecuária do Tocantins (Agrotins) bateu recorde em volume de negócios. No total, R$ 2,95 bilhões foram movimentados financeiramente na 23ª edição.

Ao todo, 890 expositores estiveram presentes na Agrotins, além de 196 mil visitantes durante os cinco dias de feira. Segundo o secretário da Secretaria de Agricultura e Pecuária, Jaime Café, houve um crescimento de mais de 15% em negociações comparada a edição de 2022.

Durante o evento, R$ 10 milhões em verba foram destinados para programas que irão fomentar a agricultura familiar. Também foi lançada a frente parlamentar em defesa do agronegócio e assinaturas de títulos de escrituras de terras.

Neste ano, a feira teve como tema “Compliance no Agro” e se baseou no objetivo de promover o desenvolvimento do campo, as suas potencialidades, e também a divulgação de ações de pesquisa, validação, divulgação e transferência de tecnologias ao setor produtivo.

A feira também contou com palestras, distribuídas em três auditórios, exposição de animais, produtos e máquinas, estandes de bancos como Banco do Brasil e Sicredi, além de concessionárias e empresas agrícolas. A Agrotins também disponibilizou praças de alimentação, bares e restaurantes.