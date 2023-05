Começa nesta terça-feira, 16, no Parque Agrotecnológico Engenheiro Agrônomo Mauro Medanha, na Rodovia TO-050, saída para Porto Nacional, a partir das 8h, a 23ª edição da Feira de Tecnologia Agropecuária do Tocantins (Agrotins 2023).

Segundo o Governo do Tocantins, a estimativa é de movimentar mais de R$ 2,5 bilhões em volume de negócios e 150 mil visitantes.

A feira terá este ano o tema Compliance no Agro, a abertura oficial do evento será realizada nesta quinta-feira, 11, a partir das 19 horas, na ala norte da Praça do Girassóis, em Palmas, e encerrará neste sábado, 20.

Ainda de acorodo com o governo, os visitantes terão acesso à exposições e às vendas de máquinas, implementos agrícolas, animais, além de palestras, rodas de conversas em pavilhões com temas diferentes, como agricultura familiar, pecuária, agricultura, aquicultura, agroenergia, agroindústria, agroflorestas, apicultura, dentre outros.

Também haverá exposições de pesquisas de campo, projetos agrícolas e inovações tecnológicas ligados ao setor agropecuário.

Agroextrativismo

A feira contará com uma programação que destaca as potencialidades do agroextrativismo sustentável, como fonte geradora de renda, no aproveitamento dos diversos frutos do Cerrado, em forma de licores, bolos, geleias, produtos medicinais, compotas, extraídos de frutos como pequi, babaçu, mangaba, jatobá, buriti, gergelim e demais.

Ainda serão expostos artesanatos, biojoias, entre outros. Serão 25 expositores de todas as regiões do Estado, principalmente do Jalapão, território APA Cantão, Bico do Papagaio, entre agricultores familiares, quilombolas, agroextrativistas e indígenas tocantinenses.

Compliance no Agro

O secretário de Estado da Agricultura e Pecuária, Jaime Café, explicou por meio da assessoria que o tema Compliance no Agro é um conjunto de normas e regras exigidas tanto pelo mercado quanto pelos órgãos que regulam o agronegócio e fazem com que o produtor atue dentro da legalidade ambiental, trabalhista e sanitária.

Jaime Café afirmou ainda que o tema não envolve apenas os grandes produtores, mas também os pequenos produtores e representantes da agricultura familiar.

Vitrine

O segmento agrícola apresentará as inovações tecnológicas para produção de grãos.

São 20 empresas expositoras, em uma área de 20 mil m², onde estão sendo preparadas as vitrines de soja, milho, arroz, feijão e sorgo para amostragem das inovações tecnológicas que existem no mercado de grãos.

Palestras

As palestras iniciam nesta terça-feira, e encerram nesta sexta-feira, 19, com temas voltados para marketing no agronegócio, veículos pulverizadores, tecnologia na agricultura e pecuária, plantas medicinais, empoderamento feminino rural, entre outros.

Na última edição da feira, 2,1 mil pessoas participaram das palestras.

A expectativa para este ano é chegar a 2,5 mil participantes nos três auditórios: Jalapão, Cantão e Serras Gerais.

Inovação

Este ano, a feira inova com a aplicação da política de Carbono Neutro, que reduzirá a emissão de gases poluentes durante o evento.

A feira pretende neutralizar a emissão de carbono com o plantio de árvores, que capturam os gases poluentes da atmosfera durante a fotossíntese. Essa iniciativa tornará o Tocantins o primeiro Estado do Brasil a realizar uma feira com essa política.

Exposição

Trinta e um expositores de produtos da agricultura familiar e povos tradicionais de todas as regiões do Estado vão expor na Agrotins 2023, entre produtos como polpa de frutas, doces, licores, rapaduras, derivados de frutos do Cerrado, paçocas, artesanatos e biojoias.

A feira é uma realização do Governo do Tocantins, por meio da Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuária (Seagro), da Agência de Defesa Agropecuária (Adapec), do Instituto de Desenvolvimento Rural do Tocantins (Ruraltins), da Fundação de Amparo à Pesquisa do Tocantins (Fapt) e da Tocantins Parcerias, em conjunto com empresas, instituições e órgãos públicos, de pesquisas e educacionais, entre outras.

A programação geral da feira pode ser acessada na página: Agrotins.to.gov.br