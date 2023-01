Vida Urbana Agropecuarista morre após veículo cair dentro de córrego na zona rural de Barra do Ouro Segundo os bombeiros, o carro caiu da ponte com altura de aproximadamente seis metros

O agropecuarista Laury Luiz Câmara, 54 anos, morreu na noite desta sexta-feira, 13, após o carro em que dirigia, um Toyota/Hilux CD4X4, cair da ponte, com altura de aproximadamente seis metros. As informações são do Corpo de Bombeiros Militar (CBM). Segundo o CBM, equipes foram chamadas para retirar o corpo da vítima. Ao chegar no local, visualizaram o veículo capota...