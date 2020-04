Vida Urbana Agropecuarista de Barrolândia morre em acidente na BR-153 em Paraíso O veículo de Raimundo Aquino bateu em um caminhão no domingo à noite; corpo será velado na Câmara Municipal de Barrolândia

O agropecuarista Raimundo Aquino Câmara Neto, 52 anos, morreu após colidir o veículo que conduzia na BR-153, na altura da cidade de Paraíso do Tocantins, por volta das 23 horas de domingo, 26. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente ocorreu na altura do Posto Milena, área urbana de Paraíso do Tocantins. O motorista do caminhão envolto no acidente não se feriu. Net...