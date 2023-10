Um agricultor de 54 anos acabou preso na noite de quinta-feira, 12, suspeito de violência doméstica praticada contra a companheira, uma dona de casa de 53 anos. O fato ocorreu na rua do Bagio, Quadra 18, do Setor Planalto, em Cariri do Tocantins, leste do Tocantins.

Policiais militares receberam um chamado para atender a ocorrência e, ao chegar no local, encontraram o suspeito com uma arma de fogo. A equipe tentou diálogo, mas o suspeito entrou na casa, deixou a arma, retornou com um canivete e disse que “ali ninguém entraria para prendê-lo”.

De acordo com a Polícia Militar, após 40 minutos, o suspeito jogou o canivete no chão e autorizou a entrada da polícia “dizendo que não tinha nenhuma arma”.

Conforme a polícia, após revistar o local, encontraram uma espingarda calibre 32, com munições e um cartucho do mesmo calibre deflagrado e escondida no quintal.

A vítima disse aos militares que o marido chegou em casa embriagado, agressivo, começou a xingá-la, afirmou que ela tinha outro homem e a ameaçou de morte.

Ainda de acordo com a polícia, a vítima contou que o suspeito pegou a espingarda e atirou contra o portão. Preso, ele foi levado para a Central de Flagrantes e a arma de fogo apreendida juntamente com duas munições e o canivete.

Segundo a PM, o suspeito acabou autuado em flagrante por posse irregular de arma de fogo de uso permitido, disparo de arma de fogo e resistência.