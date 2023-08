O corpo do agricultor de Silvanópolis, Sebastião Vieira dos Santos Filho, de 37 anos, foi encontrado pelo seu irmão que achou o corpo boiando um metro e meio de profundidade no Rio Tocantins, próximo ao porto da balsa em Porto Nacional.

O irmão dele, o também agricultor Rubens Timoteo dos Santos, 38 anos, conta que o irmão estava sumido desde às 16h de segunda-feira, 31 de julho, e encontrou o corpo do irmão por volta das 6h da manhã na beirada do Rio Tocantins, no ponto da Balsa, sem vida.

Rubens Santos decidiu registrar um Boletim de Ocorrência na 11ª Central de Atendimento da Polícia Civil em Porto Nacional, pois tentou obter informações com três testemunhas que estavam no local, mas o trio se contradisse no que pode ter ocorrido com o irmão.

Os bombeiros informaram que uma equipe de mergulhadores atendeu a ocorrência ainda na tarde de segunda-feira e encerram nesta terça-feira, 1º de agosto, às 6h58, após o corpo ter sido encontrado. As buscas dos bombeiros usaram uma embarcação modelo jet-001, câmera drone e mergulhadores.

Conforme a corporação, ao chegarem no local, foram informados por populares que a vítima teria entrado na água para auxiliar na remoção de uma rede de pesca e que tinha mobilidade reduzida em um dos braços.

Ainda segundo os bombeiros, as testemunhas não viram o momento exato de seu sumiço de Sebastião Vieira, apenas o boné que ele usava após o ocorrido.