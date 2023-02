Vida Urbana Agricultor de 66 anos condenado a 14 anos de prisão por estupro se apresenta para cumprir pena Policiais cumpriram mandado de prisão expedido contra Tomaz Bandeira em setembro de 2021, após sentença condenatória

Policiais da 94ª Delegacia de Polícia de Peixe, sul do Tocantins, prenderam na terça-feira, 7, o agricultor Tomaz Valeriano Bandeira, 66 anos, morador de Jaú do Tocantins, após ele se apresentar espontaneamente na delegacia acompanhado da advogada Karin Rossan Bortolozzi Morais. O lavrador estava com um mandado de prisão em aberto desde julho de 2022 expedi...