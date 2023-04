Redação Jornal do Tocantins

A Polícia Militar prendeu em flagrante, neste Domingo de Páscoa, um agricultor, de 61, anos, por suspeita de tentar matar a companheira, uma mulher de 54 anos, a golpes de pá, em uma residência na Avenida Brasil, na cidade de Ponte Alta do Bom Jesus, a 400 km de Palmas.

O policial militar que atendeu a ocorrência, um cearense de 27 anos, contou ter encontrada a vítima no hospital municipal de Ponte Alta do Bom Jesus, em procedimento para ser removida para uma unidade maior, em razão dos ferimentos, que eram muitos.

Após coletar os dados da vítima e do autor, a equipe encontrou o esposo da vítima e principal suspeito das agressões, dentro do endereço. No local, também localizou a pá usada para golpear a companheira.

O militar deu voz de prisão e o levou para a central de flagrantes de Dianópolis. O agricultou acabou autuado por tentativa de feminicídio por razões da condição de sexo feminino e violência contra a mulher.

A vítima foi encaminhada para o hospital de referência de Dianópolis, sudeste do Tocantins, para exames complementares devido sua gravidade.