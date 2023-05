Redação Jornal do Tocantins

Na tarde da quarta-feira, 10, por volta das 15h, um vaqueiro que trabalhava em uma fazenda, na cidade de Ananás, região do extremo-norte do estado, encontrou o corpo de Felix Pereira da Silva, de 59 anos, com ferimentos na cabeça e olho, debaixo de uma árvore.

Segundo a Polícia Militar(PM), o sobrinho da vítima teria informado que o seu tio, foi encontrado morto em uma fazenda na região rural, com ferimentos na cabeça e em um dos olhos por um vaqueiro que trabalhava no local.

Ainda segundo o sobrinho, o tio teria saído de casa no dia 6 de maio para ir a um bar da cidade que costumava frequentar e que no último domingo, Félix teria dormido na casa de um irmão, voltando ao estabelecimento na segunda-feira,8, quando foi visto pela última vez pelo dono do bar.

Em depoimento à polícia, o proprietário do estabelecimento teria visto Felix Pereira pela última vez na segunda-feira, e ele disse que estaria voltando para a sua casa naquele mesmo dia.

Ainda segundo o proprietário, Félix não tinha desentendimento com ninguém da região e era muito querido.

A Polícia Civil (PC) ainda não sabe informar se o agricultor foi vítima de homicídio.